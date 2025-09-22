أبوظبي تحدد مواقع استخدام الدراجات الكهربائية

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

حددت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي المواقع المسموح باستخدام الدراجات الكهربائية (E-scooters) فيها، وذلك ضمن إطار تنظيمي يهدف إلى ضمان سلامة المستخدمين، وتعزيز النقل المستدام في الإمارة.

وأوضحت الدائرة أن قيادة هذه الدراجات مسموح بها في الطرق الداخلية التي تقل فيها السرعة القصوى عن 40 كيلومتراً في الساعة، إضافة إلى المسارات المشتركة بين المشاة وراكبي الدراجات الهوائية، وكذلك المسارات المخصصة للدراجات الهوائية والكهربائية، ما يوفر بيئة آمنة وملائمة لقيادة هذه الوسيلة العصرية.

وفي المقابل، حددت الدائرة المواقع التي يمنع فيها استخدام الدراجات الكهربائية، وتشمل الطرق السريعة والطرق التي تتجاوز السرعة فيها 60 كيلومتراً في الساعة، إضافة إلى ممرات المشاة التي قد تعرض المارة والمستخدمين للخطر.

وأكدت الدائرة أن الالتزام بالاشتراطات والضوابط المعمول بها يعد شرطاً أساسياً لسلامة المستخدمين، حيث يتوجب ارتداء الخوذة الواقية، والالتزام بالمسارات المحددة والسرعات المقررة، إلى جانب تجنب القيادة في الاتجاه المعاكس أو ممارسة أي سلوكيات تشكل خطراً على الآخرين.

ويأتي تنظيم استخدام الدراجات الكهربائية في أبوظبي ضمن رؤية متكاملة لتطوير منظومة نقل حضرية حديثة ومستدامة، تقلل الاعتماد على السيارات الخاصة، وتسهم في خفض الانبعاثات الكربونية. كما تمثل هذه الوسيلة خياراً عملياً للرحلات القصيرة والمتوسطة، وتدعم ربط مختلف مناطق المدينة بوسائل النقل الجماعي الأخرى.

وتؤكد أبوظبي، من خلال هذه الخطوة، حرصها على تشجيع أنماط تنقل صديقة للبيئة، وتوفير خيارات مرنة وآمنة لجميع فئات المجتمع، بما يعزز جودة الحياة، ويرسخ مكانة الإمارة بين المدن الرائدة في اعتماد حلول النقل المستدام.