ولي عهد الشارقة يشهد حفل زفاف محمد بن صقر القاسمي

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، بمناسبة زفاف نجله الشيخ محمد بن صقر القاسمي على كريمة المرحوم الشيخ علي بن حميد بن أحمد المعلا، وذلك في نادي الشارقة للجولف والرماية.

كما شهد حفل الاستقبال سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

وهنأ سموهم العريس وذويه، راجين المولى عز وجل أن يبارك للعروسين ويرزقهما حياة سعيدة تسودها المودة والرحمة.