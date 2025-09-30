العين تحتفي بـ«القلب»

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (وام)

احتفت شركة صحة، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، بالتعاون مع نادي العين الرياضي الثقافي، باليوم العالمي للقلب، الذي يصادف الـ 29 من سبتمبر كل عام، وذلك تحت شعار «لا تفوّت أي لحظة».

ودعت «صحة» جميع أفراد المجتمع إلى جعل اليوم العالمي للقلب نقطة انطلاق نحو أسلوب حياة أكثر نشاطاً وصحة، لافتة إلى تعزيز الشراكات المجتمعية الهادفة، ونشر الوعي الصحي، وترسيخ ثقافة الوقاية من أمراض القلب بين أفراد المجتمع.

وتضمنت الاحتفالية تنظيم سلسلة من الأنشطة الرياضية والتوعوية والصحية، التي تُسلط الضوء على أهمية اتباع أنماط حياة صحية، مثل التغذية السليمة، والنشاط البدني المنتظم، والابتعاد عن عوامل الخطر المسببة لأمراض القلب، وذلك بما يُسهم في الحفاظ على صحة القلب، وتحسين جودة الحياة للأفراد.