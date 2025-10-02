خالد بن محمد بن زايد يلتقي مفوض الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، آدم سيلفر، مفوض الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية بمناسبة احتضان العاصمة أبوظبي للمباريات التمهيدية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والرابطة الأميركية، وأهمية العمل على برامج تعنى بتطوير المواهب الرياضية الشابة في كرة السلة.

حضر اللقاء معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي.