حمدان بن زايد يفتتح مركز غياثي الرياضي المجتمعي

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، حرص القيادة الرشيدة على تعزيز أنماط الحياة الصحية، والارتقاء بجودة الحياة، وتحقيق الرفاه المجتمعي، مشيراً إلى أن هذه التوجهات تُجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في جعل الرياضة عنصراً أساسياً في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، وبما ينسجم مع أهداف عام المجتمع الرامية إلى ترسيخ مفهوم المشاركة المجتمعية وبناء مجتمع متماسك ومستدام.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه مركز غياثي الرياضي المجتمعي، حيث اطلع على مختلف المرافق والخدمات المخصصة لتعزيز النشاط الرياضي والمجتمعي في المنطقة، انسجاماً مع رؤية حكومة أبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي في دعم أنماط الحياة الصحية، ورفع جودة الحياة في منطقة الظفرة.

رافق سموه، خلال الافتتاح كل من: الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعدد من المسؤولين.

وكان في استقبال سموه عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، إلى جانب عدد من كبار موظفي المجلس.

ودعا سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، أفراد المجتمع من مختلف الفئات العمرية إلى ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة يوميا؛ نظراً لما لها من أثر إيجابي في تعزيز الصحة الجسدية والنفسية، وبناء مجتمع أكثر نشاطاً وإنتاجية، مؤكداً أن الرياضة تمثل عنصراً رئيسياً في تحقيق التوازن وجودة الحياة، وتسهم في ترسيخ قيم التعاون والانتماء بين أفراد المجتمع.

من جانبه، أعرب عارف حمد العواني عن شكره وتقديره لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على دعمه المستمر للقطاعين الرياضي والمجتمعي في منطقة الظفرة، مؤكداً أن مركز غياثي يمثل نموذجاً للمرافق الرياضية الحديثة التي تخدم مختلف شرائح المجتمع، وتسهم في ترسيخ مفهوم الرياضة كأسلوب حياة.

ويُعد مركز غياثي الرياضي المجتمعي صرحاً متكاملاً يهدف إلى تمكين أفراد المجتمع من ممارسة الرياضة، واعتماد نمط حياة نشط، إذ يضم مرافق رياضية حديثة للرجال والنساء، ومساحات متعددة للأنشطة الرياضية والترفيهية.

ويحتوي المركز على قاعة رياضية متعددة الاستخدامات تتيح ممارسة أربع رياضات رئيسية هي: كرة القدم، وكرة السلة، وكرة الطائرة، وكرة اليد، بما يلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، ويعزز روح المنافسة واللياقة البدنية.

كما يضم المركز مسبحين بمواصفات عالمية، وصالات للياقة البدنية، وغرفاً مخصصة للأيروبيكس للرجال والنساء، تهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة التمارين الجماعية، وتعزيز النشاط البدني اليومي، إلى جانب حضانة للأطفال، ومكاتب إدارية، ومحال تجارية.