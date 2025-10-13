أمطار وبرَد وجريان أودية في مناطق مختلفة من الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت أمطار متفاوتة الشدة على مناطق في الدولة، مع تساقط حبات البرَد على بعض المناطق أحياناً، وتراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة، حيث تهيأت فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة تصل سرعتها 50 كم/س مثيرة الغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الإفقية إلى أقل من 2000 متر على بعض المناطق الغربية والشرقية وقد تمتد على بعض المناطق الداخلية، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وساد اليوم طقس غائم جزئياً بوجه عام، مع تكون بعض السحب الركامية شمالاً وشرقاً وتمتد على بعض المناطق الداخلية والجنوبية والجزر يصاحبها سقوط أمطار، ورطب ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً خاصة مع السحب، مثيرة الغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات أثناء هطول الأمطار، والابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه، وتجنب الوقوف في الأماكن المفتوحة أو المرتفعة، أثناء الرعد والبرق، والانتباه لهبات الرياح الهابطة التي قد تؤدي إلى تطاير الأجسام الصلبة، وتدني مدى الرؤية أحيانا.

كما دعا المركز إلى توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الغزيرة الهابطة من السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية من الدولة التي قد تؤدي إلى تطاير الأجسام الصلبة وتدنّي مدى الرؤية الأفقية كما يجب الابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه والانزلاقات

ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد، فقد كانت الأمطار المشاهدة، اليوم الاثنين، غزيرة مع حبات برَد صغيرة على حتا (دبي)، وأمطار غزيرة على شمال حبشان (منطقة الظفرة)، وادي العجيلي، المنيعي، الحويلات (رأس الخيمة)، وعلى السعديات بأبوظبي، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على جنوب المرفأ، أبو قرين في (منطقة الظفرة)، ووادي الحلو (الشارقة)، وبالقور، والبراحة (رأس الخيمة) / النوف (أبوظبي)، وأمطار متوسطة، على شارع الوطن باتجاه مصيلي (رأس الخيمة)، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على كل من: "بو كرية ، وجنوب رماح في العين، وشمال شرق بينونة، وشرق مدينة زايد، وبو حمرا في منطقة الظفرة، وعلى وادي سهم في الفجيرة، وغرب الوثبة بأبوظبي.

أما عن هطول الأمطار الخفيفة، فقد هطلت على كل من: جبل حفيت، مزيد، أم غافة.. والعراد، الخزنة، صاع (العين) والرحمانية بالشارقة، وغنتوت، جزيرة رأس غراب، ورأس غناضة، الجرف (أبوظبي)، لهباب، رأس الخور، سهيلة بـ (دبي) وعلى الحيل بالفجيرة، وغياثي بمنطقة الظفرة.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود غداً طقس صحو إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية خاصة شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط أمطار، ورطب ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب مثيرة الغبار، وسرعتها من15 إلى 30 تصل إلى40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

كما يتوقع المركز أن يكون طقس الأربعاء صحوا إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.