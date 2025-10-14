«إسلامية دبي» تحتفي بشركاء العطاء في ملتقى المتبرعين ورعاة المساجد

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

نظّمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ملتقى المتبرعين ورعاة المساجد، احتفاءً بأصحاب الأيادي البيضاء الذين أسهموا في رعاية بيوت الله ودعم مبادرات الدائرة المجتمعية والخيرية ذات الأثر المستدام، حيث يأتي هذا الملتقى تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في جعل رعاية المساجد عملاً مؤسسياً تشاركياً، يعبّر عن قيم التكافل والتعاون التي تميّز مجتمع دولة الإمارات.

وقال محمد جاسم المنصوري، مدير إدارة خدمة المتعاملين: إن ملتقى المتبرعين ورعاة المساجد يمثل محطة وفاء واعتزاز نكرّم من خلالها النماذج المضيئة في البذل والعطاء، الذين جعلوا من دعم المساجد مسؤولية مجتمعية قبل أن تكون عملاً خيرياً.