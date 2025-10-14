الأمين العام لـ «الأعلى للأمومة والطفولة» تزور جناح الدولة في «إكسبو 2025 أوساكا»

ابوظبي - سيف اليزيد - زارت الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أمس، جناح دولة الإمارات في معرض «إكسبو 2025 أوساكا»، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد المجلس إلى اليابان، بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وكان في استقبالها لدى وصولها إلى مقر الجناح شهاب أحمد الفهيم، سفير الدولة لدى اليابان، المفوض العام لجناح الدولة في «إكسبو 2025 أوساكا»، بحضور مريم المعمري، رئيسة مكتب إكسبو الإمارات وعدد من المسؤولين في الجناح، حيث تفّقدت الجناح الذي يحمل شعار «من الأرض إلى الأثير»، والمستمد تصميمه من النخلة برمزيتها التاريخية والتراثية، ويتألف من 90 عموداً خشبياً شاهقاً يصل ارتفاع كل منها إلى 16 متراً، لتشكّل غابة بصرية تحتفي بالاستدامة والابتكار الإنساني، وتمزج ببراعة بين الحرف اليدوية الإماراتية العريقة وتقنيات النجارة اليابانية المتقنة.

والتقت عدداً من شباب الإمارات المشاركين ضمن مجموعة من السفراء الشباب الذين يستقبلون زوار جناح الدولة ويرافقون الضيوف في رحلة لاكتشاف عراقة التراث الإماراتي وأصالة التقاليد الوطنية، بالإضافة إلى منجزات الدولة على مدار أكثر من 50 عاماً.

وعقب الجولة عقدت اجتماعاً مشتركاً مع شهاب أحمد الفهيم ومريم المعمري، وعدد من المسؤولين في الجناح، جرى خلاله التطرق إلى أهمية المشاركة الإماراتية في هذا المعرض العالمي، انطلاقاً من العلاقات الراسخة والقوية التي تربط بين البلدين، إضافة إلى الفعاليات المختلفة التي نظّمها الجناح طوال مدة انعقاد إكسبو 2025 أوساكا وأعداد الزوار الكبيرة التي استقطبها الجناح.

وأكدت الريم بنت عبدالله الفلاسي، أن زيارة وفد المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بمشاركة عدد من أعضاء البرلمان الإماراتي للطفل، إلى اليابان وإكسبو 2025 أوساكا، تأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، بأهمية تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المبتكرة التي تدعم الأطفال والشباب وتوفر لهم البيئة المناسبة للانطلاق نحو مستقبل مزدهر يزخر بفرص التطور والتنمية.

وقالت إن جناح الدولة يقدم تجربة إنسانية ملهمة تعالج قضايا مهمة مثل الأمومة والطفولة، وتسلّط الضوء على الجهود الوطنية في توفير بيئة داعمة للطفل والأم، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الاستثمار في الأجيال القادمة بصفتهم الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

ونوّهت بتنظيم الجناح جلسة حوارية مُلهمة لمجموعة من أعضاء البرلمان الإماراتي للطفل، والتي عكست ما يحظى به أبناء الإمارات من رعاية وتمكين منذ مراحل عمرية مبكرة، والعمل بشكل مستمر على تعزيز مهاراتهم وتنمية قدراتهم وتأهيلهم بالشكل الأمثل للمستقبل.

وأعربت عن فخرها بمشاركة شباب الإمارات في إدارة وتنظيم الجناح، مؤكدة أن حضورهم وتفاعلهم مع الزوار يعكس مستوى الوعي والمسؤولية لدى الأجيال الناشئة، ويجسّد نموذجاً مضيئاً للشباب الإماراتي القادر على تمثيل وطنه في المحافل الدولية بثقة وكفاءة، ونقل رسالته الإنسانية والتنموية إلى العالم.

وأكدت أن جناح الدولة شكّل جسراً لتعزيز العلاقات الإماراتية اليابانية وترسيخ التعاون في مجالات متعددة، مشيرة إلى أن العلاقات بين دولة الإمارات واليابان تقوم على شراكة استراتيجية متينة تمتد لعقود طويلة من التعاون المثمر، كما يشترك البلدان في رؤية واحدة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة الإنسان في مسيرة التطور.

وأضافت أن الحضور الإماراتي المتميز في «إكسبو 2025 أوساكا» يُجسّد هذا التعاون الحضاري بين البلدين، ويعكس السمعة المرموقة للدولة على الساحة الدولية.