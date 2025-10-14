هطول أمطار الخير وجريان الأودية والشعاب

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي) واصلت أمطار الخير اليوم هطولها على عدد من المناطق بالدولة، منها العين والظفرة، حيث تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وأدت الأمطار إلى جريان الأودية في المناطق الشمالية من الدولة، وكان المركز الوطني للأرصاد نبه إلى وجود حالة جوية على الدولة، تأثرت فيها الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب ومنخفض جوي في طبقات الجو العليا مصحوباً بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة، موضحاً أن الفرصة مهيأة لتكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.. وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وغزيرة أحياناً على فترات متباعدة، وعلى مناطق متفرقة خاصة المناطق الشمالية والشرقية، وتمتد على بعض المناطق الداخلية والغربية.

وشهدت درجات الحرارة انخفاضاً مع سقوط حبات برد صغيرة على مناطق محدودة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً قد تكون مثيرة للغبار والأتربة. كما يكون البحر خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد تكونت سحب ركامية صاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة وتصل سرعتها 45 كم/س مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الإفقية إلى اقل من 2000 متر على بعض المناطق الغربية والشرقية، وساد طقس صحو إلى غائم جزئياً، مع تكون بعض السحب الركامية خاصة شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط أمطار، ورطب ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب مثيرة للغبار.

كما يتوقع المركز أن يسود غداً طقس صحو إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً، ورطب ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من 10إلى 25 وقد تصل إلى35كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.كما يتوقع أن يكون طقس الخميس صحو إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً، ورطب ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة غرباً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من10 إلى25 وقد تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.