محمد الشرقي يشهد حفل تخريج 535 من كليات التقنية العليا في الفجيرة

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية تمكين الشباب بالعلم والمعرفة والمهارات التكنولوجية التي تدعم جاهزيتهم للتعامل مع المتغيرات الوظيفية، وتمكنهم من الإبداع والابتكار وصناعة فرصهم ليكونوا قادة المستقبل، ومُساهمين بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة.

جاء ذلك خلال حضور سموّه، حفل تخريج 535 خريجاً وخريجة من كليات التقنية العليا بالفجيرة، الذي أقيم في «مجمع زايد الرياضي» بالإمارة.

ونوّه سموه إلى دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، لجودة التعليم في الإمارة، وتعزيز جهود المؤسسات التعليمية ودورها المحوري في بناء الإنسان، مشيرًا إلى حرص سموه على الاستثمار في الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في بناء مستقبل الوطن ودعم نهضته.

وسلّم سموه الشهادات للخريجين والخريحات من حملة شهادات البكالوريوس التطبيقي والدبلوم المهني، من برامج العلوم الصحية والإعلام التطبيقي، وعلوم الكمبيوتر والمعلومات، وإدارة الأعمال، والهندسة، والتربية.

كما هنأ سموه الخريجين والخريجات على ما حققوه من نجاحٍ وتفوقٍ علمي في مجالاتهم، حاثاً إياهم على الاستمرار في التعلم، وزيادة معارفهم ومهاراتهم، ومواكبة المستجدات، ليساهموا في قيادة التغيير والتحول التنموي، مشيداً سموه بجهود الكوادر الإدارية والأكاديمية في كليات التقنية العليا، وبأولياء أمور الخريجين لدورهم الفاعل في تحقيق أفضل النتائج العلمية.

من جهته، ثمّن معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة ورئيس مجمع كليات التقنية العليا، رعاية وحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، لحفل التخريج، مؤكداً أن هذه اللفتة الكريمة تجسد حرص سموه على دعم التعليم وتشجيع التميز العلمي، وتحفيز الشباب على المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة.

وهنأ معاليه الخريجين والخريجات، معرباً عن فخره واعتزازه بهم كونهم يجسدون نموذجاً للتميز الأكاديمي ضمن منظومة تعليمية تركز على التطبيق العملي والمهارات المستقبلية، ويشكلون نموذجاً للكفاءات الوطنية القادرة على الإبداع والمنافسة والمساهمة في بناء اقتصادٍ معرفيٍّ مُستدام.

وأضاف «نواصل في كليات التقنية العليا العمل على تطوير منظومتنا التعليمية لتكون أكثر مرونة واستباقية في مواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتعزيز الشراكات مع القطاعات الاقتصادية، بما يضمن تخريج أجيال مؤهلة وقادرة على الإسهام في تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031» ومئوية الإمارات 2071».

من جانبه، قال الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، في كلمته التي ألقاها خلال الحفل «باسم مجلس الأمناء، نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود لكليات التقنية العليا، مما مكَنها من أداء رسالتها بنجاح في إعداد الطلبة وتخريج كفاءات وطنية نوعية».

كما ثمّن الدكتور العيّان رؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، التي قادت الإمارة لتحقيق إنجازات كبيرة على مستوى التنمية البشرية والثقافية والاقتصادية، مع التركيز بشكل أساسي على بناء الإنسان وتمكينه، والاستثمار في الكفاءات الوطنية بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء مجتمع معرفي مبتكر يواكب التطورات العالمية.

وذكر العيان أن كليات التقنية العليا لديها رؤية استراتيجية هدفها دعم التميز الأكاديمي، وتعزيز فرص توظيف الخريجين، كما تسعى لبناء منظومة ديناميكية، تستجيب للمتغيرات المهنية المستقبلية وتستعد لها، وتساهم في خلق مجتمع داعم ينمي روح الثقة والهمة والفخر بالانتماء إليه.

وتحدثت الخريجة مريم حسن السماحي في كلمة باسم الخريجين، معبرةَ عن كل الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة لدعمها الدائم للشباب الإماراتي ومنحه أفضل الفرص في الإعداد والتمكين، كما أكدت امتنان الخريجين لكليات التقنية العليا ولأساتذتهم لما بذلوه من جهد في نقل العلم والمعرفة لهم طيلة سنواتهم الدراسية وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل، وحملت مشاعر التقدير والعرفان لأولياء أمورهم الذين شجعوهم وساندوهم في حياتهم، معتبرة أن نجاحهم وتفوقهم هو بركة دعمهم ودعائهم.

وحضر حفل تخريج كليات التقنية العليا بالفجيرة، الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والدكتور فيصل العيان مدير مجمع كليات التقنية العليا، ومنى المطيري، المدير التنفيذي لكليات التقنية العليا بالفجيرة، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين، وأولياء أمور الخريجين والخريجات، وأعضاء من الهيئتين الأكاديمية والإدارية.