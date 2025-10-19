فرصة تشكل سحب مصحوبة بأمطار غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وشمالاً وبعض المناطق الجنوبية يصاحبها سقوط أمطار يصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف خاصةً غرباً، وحركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:43 والمد الثاني عند الساعة 00:46، والجزر الأول عند 18:48، والجزر الثاني عند الساعة 06:31.

في بحر عمان، الموج خفيف أيضا. وسيحدث المد الأول عند الساعة 08:36 والمد الثاني عند الساعة 21:44، والجزر الأول عند الساعة 15:11 والجزر الثاني عند الساعة 03:29.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 35 26 90 30

دبي 35 26 90 40

الشارقة 36 25 90 30

عجمان 34 27 85 30

أم القيوين 34 25 90 40

رأس الخيمة 36 24 85 30

الفجيرة 33 27 80 30

العـين 36 25 80 20

ليوا 36 26 85 20

الرويس 35 22 90 30

السلع 36 22 85 40

دلـمـا 34 28 70 40

طنب الكبرى / الصغرى 35 26 75 45

أبو موسى 30 26 70 40.