شرطة الفجيرة تنظم مجلس المتعاملين

ابوظبي - سيف اليزيد - الفجيرة (وام)

نظمت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، ممثلةً بمركز خدمات المرور والترخيص، «مجلس المتعاملين» بمشاركة عدد من الشركاء والجمهور؛ بهدف مناقشة مقترحات تطوير الخدمات والارتقاء بجودتها؛ وذلك في إطار مبادرات وزارة الداخلية التي تستهدف تعزيز قنوات التواصل مع المتعاملين والشركاء الاستراتيجيين.

ويأتي تنظيم المجلس ضمن جهود شرطة الفجيرة الرامية إلى تعزيز التواصل المباشر مع المجتمع، والوقوف على احتياجات المتعاملين، وملاحظاتهم حول الخدمات المقدمة، بما يسهم في تحسين الأداء وتطوير آليات العمل، وفق توجهات حكومة دولة الإمارات نحو تقديم خدمات حكومية مبتكرة ورائدة خالية من البيروقراطية.