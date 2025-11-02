خالد بن محمد بن زايد يلتقي قادة قطاعات الطاقة والذكاء الاصطناعي والاستدامة ضمن فعاليات مجلس ENACT

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عدداً من قادة قطاعات الطاقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والاستدامة والاستثمار، وذلك ضمن فعاليات مجلس (ENACT) «تفعيل العمل»، الذي عُقد اليوم في مركز أبوظبي للطاقة، تحت شعار «الطاقة والذكاء الاصطناعي: توسيع آفاق النمو العالمي».

ورحَّب سموّه بقادة القطاعات، مشيراً إلى استعداد دولة الإمارات وأبوظبي للتعاون والشراكة معهم في سبيل استثمار الحلول المبتكرة، لدعم النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة، بما يخدم المصالح المشتركة والمنفعة للجميع.

يستقطب المجلس في نسخته لهذا العام مشاركات واسعة من قادة وصنّاع قرار وخبراء من جهات حكومية وشركات عالمية ومؤسسات أكاديمية رائدة، بهدف بحث إيجاد حلول عملية لتوسيع نطاق الاستفادة من النمو المتسارع الذي تشهده قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الاقتصادات العالمية.

يأتي انعقاد المجلس لهذا العام قُبيل انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2025».