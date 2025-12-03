رئيس الدولة: الحفاظ على إرث الوالد المؤسس أولوية رئيسية ومسؤولية وطنية

ابوظبي - سيف اليزيد - ‏

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن الحفاظ على إرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، وتخليده ليظل مصدر إلهام للأجيال المقبلة، أولوية رئيسية ومسؤولية وطنية.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «إن الحفاظ على إرث الوالد المؤسس الشيخ زايد، رحمه الله، وتخليده ليظل مصدر إلهام للأجيال المقبلة، أولوية رئيسية ومسؤولية وطنية».

وأضاف سموه: «ويمثل متحف زايد الوطني في أبوظبي الذي جرى افتتاحه بحضور إخواني الحكام صرحاً ثقافياً يحكي قصة زايد ويخلد مسيرته وقيمه في القيادة والبناء والإنسانية، وجسراً يربط تاريخنا بحاضرنا ومستقبلنا، ونافذة على ثقافتنا وتراثنا وتقاليدنا عبر التاريخ».

