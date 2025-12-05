وفد هيئة الأعمال الخيرية العالمية يزور أرض الصومال لتفقد عشرات المشاريع الخيرية

ابوظبي - سيف اليزيد - بدأ وفد هيئة الأعمال الخيرية العالمية، برئاسة سعادة الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، الأمين العام للهيئة، زيارة رسمية إلى أرض الصومال، بهدف تفقد عشرات المشاريع الخيرية التي تنفذها الهيئة لمصلحة الأسر المتعففة وأسر الأيتام والمرضى.

ويأتي برنامج الزيارة ضمن جهود الهيئة لتعزيز حضورها في أفريقيا، والوقوف على احتياجات المجتمعات المحلية، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للفئات الأكثر ضعفاً، وترسيخ دور الهيئة في دعم الاستقرار الاجتماعي.

وقال الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، بهذه المناسبة، إن الزيارة تشمل الاطلاع على أوضاع الأسر المتعففة، عبر جولات ميدانية مباشرة للوقوف على احتياجاتها المعيشية، وتحديد الأولويات العاجلة التي تتطلب التدخل الفوري، وخاصة تلك التي تعاني الفقر المزمن، أو الظروف الصحية الصعبة.

وأشار إلى أن الوفد سيزور عدداً من أسر الأيتام المسجلين ضمن برامج الهيئة، للاطلاع على أوضاعهم ومدى استفادتهم من الخدمات والرعاية التي تقدمها الهيئة، إضافة إلى الوقوف على احتياجات المرضى وكبار السن الذين يمثلون إحدى الفئات الأكثر احتياجاً للدعم.

وأضاف أن جدول الزيارة يشمل كذلك تفقد مشاريع تنموية يجري تنفيذها حالياً، وعلى رأسها بناء المساجد، وحفر الآبار وتطوير شبكات المياه التي تسهم في توفير مصادر مائية آمنة في المناطق التي تعاني شحّ المياه، بجانب متابعة سير العمل في المشاريع الصحية التي تنفذها الهيئة، بما في ذلك المراكز الصحية والعيادات.

وأكد حرص الهيئة على متابعة مشاريعها على أرض الواقع، والالتقاء بالمستفيدين، والاطلاع على احتياجاتهم الحقيقية، لضمان تنفيذ مشاريع فعّالة تحقق أثراً ملموساً في حياة المحتاجين، مشيراً إلى أن ما تحققه الهيئة من إنجازات في أرض الصومال، وغيرها من الدول يعود الفضل فيه، بعد الله تعالى، إلى المحسنين الذين يساهمون دائماً في دعم برامج الهيئة ومشاريعها، موجهاً الشكر والتقدير لهم على سعيهم لتغيير حياة آلاف الأسر نحو الأفضل.