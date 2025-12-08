شراكة استراتيجية بين «محمد بن راشد للإسكان» و«دبي الإسلامي»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

وقعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية مع بنك دبي الإسلامي، تهدف إلى تعزيز خدمات تمويل الإسكان للمواطنين في إمارة دبي، وتبسيط إجراءات الحصول على التمويل، بما يسهم في الارتقاء بجودة حياة المواطنين. وتستهدف الاتفاقية تحسين كفاءة العمليات، وتسريع تقديم الخدمات، من خلال إرساء ربط إلكتروني مشترك يتيح تبادل المستندات والمعاملات المالية بين المؤسسة والبنك بشكل آمن وسلس، بما يعزز تجربة المستفيدين.

ووقعت الاتفاقية، خلال حفل حضره محمد الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، والدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي. وتشكل الاتفاقية خطوة مهمة في إطار تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية لضمان حلول تمويل إسكانية فعالة وموثوقة للمواطنين.