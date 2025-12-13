اخبار الخليج / اخبار الإمارات

نهيان بن مبارك يشهد العرس الجماعي الثاني لـ«خليفة الإنسانية» في الشارقة

0 نشر
0 تبليغ

نهيان بن مبارك يشهد العرس الجماعي الثاني لـ«خليفة الإنسانية» في الشارقة

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، فعاليات العرس الجماعي الثاني الذي نظمته مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية في قاعة البيت متوحد بضاحية الرحمانية في الشارقة، وسط أجواء احتفالية عكست روح التلاحم المجتمعي التي تتميز بها دولة الإمارات.
واستقبل العرسان معالي الشيخ نهيان بن مبارك عند وصوله إلى موقع الحفل، حيث هنّأهم بهذه المناسبة السعيدة، قبل أن يتابع فعاليات العرس الجماعي الذي يضم 1100 عريس وعروس على مستوى الدولة، ضمن مبادرة إنسانية تهدف إلى دعم الشباب وتخفيف الأعباء عن الأسر وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وتخلل الحفل فقرات فنية وتراثية قدمتها الفرق الشعبية والوطنية، والتي عكست من خلال عروضها المتنوعة فرحة المجتمع بهذه المناسبة، وأبرزت ما تتميز به الأعراس الإماراتية من أصالة وتراث عريق، وترسيخ لقيم الوحدة والانتماء.
وفي ختام الفعالية، تم التقاط الصور التذكارية لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك مع العرسان، الذين عبّروا عن تقديرهم لحضوره ومشاركته لهم فرحتهم بهذه المناسبة التي تشكل بداية حياة جديدة نحو بناء أسرة مستقرة ومتماسكة.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا