أمطار الخير على مناطق متفرقة من الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم(أبوظبي) شهدت مناطق متفرقة من الدولة اليوم، هطول أمطار متوسطة نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.. أدى إلى تهيئة فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة وقوية أحياناً وتصل سرعتها 45 كم/س على البحر والجزر وتمتد على بعض المناطق الساحلية وذلك من فجر اليوم.

وساد اليوم طقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً تتخلله بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة خاصة الساحلية والشمالية، وانخفاض في درجات الحرارة، الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عُمان.

ووفقاً لتقرير المركز الوطني للأرصاد فإن الدولة تشهد حالة جوية خلال الفترة من السبت 13 إلى الجمعة 19 ديسمبر 2025 .وبحسب المركز تتأثر الدولة بحالة من عدم الاستقرار الجوي على شكل موجات، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر مصحوباً برياح جنوبية شرقية رطبة، مع امتداد منخفض جوي علوي يتعمق ويضعف أحياناً، ويصاحبه تيار هوائي من الشمال الغربي.

وأشار التقرير إلى أنه من السبت إلى الاثنين يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وتكون غزيرة أحياناً على بعض المناطق، خاصة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية.

وخلال الفترة من الثلاثاء إلى الجمعة: يتعمق المنخفض الجوي العلوي مصحوباً بكتلة هوائية باردة، وتزداد كميات السحب على مناطق متفرقة يتخللها سحب ركامية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الغزارة على فترات وعلى شكل موجات مع البرق والرعد أحياناً، واحتمال تساقط البرد على بعض المناطق.

وتكون حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة مع السحب الركامية وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وعن حالة البحر أشار إلى أن البحر يكون خفيفاً إلى متوسط الموج ومضطرباً أحياناً خاصة مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار على بعض المناطق، والابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه..

ودعا المركز في تنبيه له إلى اتباع إجراءات السلامة أثناء هطول الأمطار، وبالنسبة إلى قائدي المركبات عند استخدام السيارات للضرورة، يرجى اتباع الآتي، ينبغي القيادة بأمان، مع اتخاذ الحيطة والحذر أثناء التعامل مع مستخدمي الطريق، والتأكد من ترك المصابيح الرئيسية للسيارة مضاءة في ظروف الرؤية المحدودة، والحرص على متابعة آخر مستجدات الحالة الجوية من الجهات المعنية.

ويتوقع المركز أن يسود غداً وخلال الأيام القادمة طقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب ليلاً وصباح الثلاثاء في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عُمان.