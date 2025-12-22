سلطان بن أحمد يفتتح النسخة الـ5 من مهرجان فعاليات الشارقة

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، مساء أمس، النسخة الخامسة من مهرجان فعاليات الشارقة، الذي ينظمه موقع فعاليات الشارقة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، تحت شعار «تشرق بفعالياتها»، ويستمر حتى 24 ديسمبر الجاري، وذلك في مسرح المجاز.

واطلع سموه على ما يتضمنه المهرجان من الأجنحة المتنوعة والمشاركات المختلفة والعروض الفنية والأنشطة التفاعلية والمناطق المخصصة للأطفال والعائلات، مما يجعله مهرجاناً متميزاً في إمارة الشارقة وموعداً سنوياً للابتكار والترفيه الهادف والتعلم والتفاعل المجتمعي، كما اطلع سموه على أجندة فعاليات الشارقة لعام 2026، والتي تشمل الأنشطة والأحداث المتنوعة والشاملة، وتنظم على مستوى مدن ومناطق الإمارة.

واستمع سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام خلال جولته في أروقة وأجنحة المهرجان إلى شرح حول مشاركة المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة بإمارة الشارقة، والتي تقدم مجموعة متنوعة من الفعاليات الرياضية والثقافية والتعليمية والترفيهية، متعرفاً سموه على أهدافها وأهميتها وما تقدمه من فعاليات مختلفة للعائلات وجمهور المهرجان من كل الأعمار.

وزار سمو نائب حاكم الشارقة عدداً من الأجنحة المشاركة في المهرجان، حيث اطلع على جناح هيئة الإنماء التجاري والسياحي، ودائرة شؤون الضواحي، ونادي الشارقة للرياضات البحرية، ومعهد الشارقة للتراث، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، إضافة إلى عددٍ من الأجنحة الأخرى المشاركة، التي تتوزع على ساحات المهرجان، وتضم عدداً كبيراً من الفعاليات الترفيهية والتعليمية، والمسابقات، وأركان المأكولات، وغيرها.

حضر الافتتاح بجانب سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام كل من: الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي، مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وعدد من المسؤولين وزوار المهرجان.