67 متسابقاً يخوضون «الاستعراض الرملي»

ابوظبي - سيف اليزيد - الظفرة (الاتحاد)

اختتمت منافسات بطولة الاستعراض الرملي، التي أُقيمت على مدار يومين، وسط أجواء حماسية ومنافسة قوية، بمشاركة 67 متسابقاً من داخل الدولة وخارجها، ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2026، الذي يواصل تقديم باقة متنوعة من البطولات والفعاليات الرياضية. وشهدت البطولة إقامة ثلاث فئات رئيسية، في فئة 6 سلندر، حقق حمد موسى البلوشي «الإمارات» المركز الأول، وتبعه بدر علي أحمد «السعودية»، وسلطان مبارك الكلباني «الإمارات»، وفهد إبراهيم قاسم «السعودية»، ومحمد راشد النعيمي «الإمارات». وفي فئة الهايلوكس، توّج أحمد بن علي الحمد «السعودية» بالمركز الأول، وتبعه محمد فهيد السبيعي «السعودية»، وخليف عبد الرحمن الخليف «السعودية»، وأحمد عبدالله الرومي «السعودية».

وشهدت فئة 8 سلندر منافسة قوية، تُوج على إثرها سلطان مبارك الكلباني «الإمارات» بالمركز الأول، وتبعه حمد صالح النهيان «السعودية»، وسالم الكتبي «الإمارات»، وأحمد الصمعاني «السعودية»، ومحمد خلفان الشامسي «الإمارات».

ويأتي تنظيم بطولة الاستعراض الرملي ضمن أجندة الفعاليات الرياضية المصاحبة للمهرجان، الذي لا يزال متواصلاً، مستقطباً أعدادا كبيرة من المشاركين والجمهور، ومؤكداً مكانته منصة رياضية وترفيهية تجمع بين التحدي والإثارة وأجواء المهرجانات المفتوحة.