تنفيذ أول عملية توصيل بطائرات من دون طيار في ليوا

ابوظبي - سيف اليزيد - نفذت شركتا "لود أوتونومس" و"نون" أول عملية توصيل ذاتية باستخدام طائرات من دون طيار في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة بدعم من مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة وإشراف مركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقل".

تأتي هذه التجربة لتؤكد جاهزية حلول التوصيل الذكي للعمل في المناطق البعيدة، من دون الحاجة للاعتماد على البنية التحتية التقليدية للطرق.

وتعكس العملية نقلة نوعية في مجال توصيل الطرود والمواد الغذائية، من خلال استخدام حلول لوجستية ذاتية الحركة تجمع بين السرعة والدقة، مع الاستفادة من أحدث التقنيات المتقدمة، لتقديم خدمة موثوقة تصل إلى مختلف مناطق الإمارة.