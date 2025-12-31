الارشيف / اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الطقس المتوقع غداً في الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

 

وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، و حركتها شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

 

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:09، والجزرالأول عند الساعة 18:11.

 

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 21:02 والمد الثاني عند الساعة 07:26، والجزر الأول عند الساعة 13:47 والجزرالثاني عند الساعة 02:26.

