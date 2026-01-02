«الموارد البشرية»: 380 مزوداً لخدمات الباقة الأساسية للتأمين الصحي لـ«القطاع الخاص» والعمالة المساعدة

ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ارتفاع مزوّدي خدمات باقة التأمين الصحي الأساسية للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة، إلى 380 مزوّد خدمة صحية في عدد من إمارات الدولة، بدلا من 100 مزوّد في السابق.

وأشارت إلى أن مزوّدي الخدمات الصحية وفقاً للباقة الأساسية، يوفّرون علاج الأمراض المزمنة من دون فترة انتظار للمستفيدين، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية وعلاج الحالات الطارئة والنقل والإسعاف، فضلاً عن الرعاية الصحية عن بعد.

ولفتت إلى أن المستفيدين يحصلون على استشارات وخدمات مختبر مجانية، موضحة أن التكلفة السنوية لباقة التأمين الصحي الأساسية للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة، تبلغ 320 درهماً فقط، ويمكن استفادة المعالين من أفراد أسرة العامل بالمزايا نفسها والأسعار الخاصة.

وذكرت أن مدة وثيقة التأمين الأساسية، هي سنتان، ويمكن استرداد رسوم السنة الثانية عند إلغاء تصريح العمل خلال السنة الأولى، مؤكدة أنها توفّر هذه الباقة ضمن منظومة تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الوظيفي.

وتخفّف الباقة العبء المالي عن أصحاب العمل، عبر تقديم تأمين صحي بتكلفة أقل بكثير من تحمّل نفقات العلاج، وتسهم في دعم تنافسية سوق العمل الإماراتي، من خلال تعزيز الحماية الصحية والاجتماعية، وترسيخ بيئة عمل أكثر أماناً واستدامة للجميع.

وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين باقة التأمين الصحي الأساسية الجديدة، بهدف توفير تغطية صحية ميسّرة وشاملة لفئة العاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة في إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، وذلك تنفيذاً قرار مجلس الوزراء بتمديد تغطية التأمين الصحي، لتشمل جميع إمارات الدولة للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة اعتباراً من 1 يناير 2025.

وبناءً على معطيات الباقة الأساسية للتأمين الصحي، فإن المرضى الداخليين، يتحمّلون نسبة 20% تدفع من قبل المؤمن له بحد يصل إلى 500 درهم لكل زيارة وبحد أقصى سنوي قدره 1000 درهم، موضحة أنه فوق هذه الحدود ستغطي شركة التأمين 100% من تكاليف العلاج.

أما المرضى الخارجيون، فتكون نسبة تحمل 25% يدفعها المؤمن عليه بحد أقصى 100 درهم لكل زيارة، ولا توجد نسبة تحمل إذا تمّت زيارة متابعة خلال سبعة أيام للمرض نفسه.

وبالنسبة للأدوية، تبلغ قيمة نسبة التحمل 30% مغطاة حتى 1500 درهم سنوياً.

وأفادت الوزارة، بأنه يمكن شراء وثيقة التأمين الصحي من خلال الموقع الإلكتروني (whi.ae) أو مراكز خدمات الأعمال والتوجيه.

ويتوجّب على أصحاب العمل شراء وثيقة التأمين الصحي المستحدثة كشرط أساسي لإصدار أو تجديد الإقامة، وذلك من خلال «شبكة كير-دبي كير» أو أيٍ من الشركات التأمينية المعتمدة.

ويتحمل أصحاب العمل في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص، وأصحاب العمل لعمال الخدمة المساعدة تكلفة التأمين الصحي عند إصدار أية إقامة أو تجديدها للعمالة.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين، انتهت في الأول من شهر ديسمبر الماضي، من إجراء تقييم لأثر باقة التأمين الصحي الأساسية المستحدثة، من خلال مراجعة آراء المتعاملين ونتائج التطبيق الميداني بشكل مستمر، بهدف تعزيز فعالية النظام وضمان توافقه مع احتياجات سوق العمل.

وفتحت باب تلقي الاقتراحات لتطوير باقة التأمين الصحي المستحدثة وتحسين الخدمات المرتبطة بها، وذلك حتى الأول من شهر ديسمبر المقبل، عبر الموقع الإلكتروني «شارك.امارات» بالمشاركة في الاستبيان الإلكتروني المخصّص لهذا الغرض.

واستهدفت الوزارة، دعم قرارات تطويرية تركّز على تحسين جودة الخدمات الصحية وتيسير الوصول إليها.

وطرحت على الجمهور، مجموعة من الاستفسارات لاطلاع آرائهم، تدور حول تقييم المستفيدين من باقة التأمين الصحي المستحدثة، لسهولة الحصول على وثيقة التأمين، وقد تراوحت درجات التقييم بين ممتازة وضعيفة.

الأسئلة

كما تضمن الأسئلة، مدى موافقة أو رفض الشخص لتكلفة باقة التأمين الصحي الأساسية الحالية، والتي تقدم بسعر تنافسي وقدره (320) درهماً سنوياً، وكذلك مدى مساهمة باقة التأمين الصحي الأساسية في تحسين جودة حياة العمال، وأيضاً مدى تلبيتها الاحتياجات الصحية الأساسية، بالإضافة إلى سؤال حول أبرز التحديات التي تواجه العامل في استخدام الباقة.