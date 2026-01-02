ختام فعاليات مهرجانات قرى الإمارات في مصفوت وقدفع

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت أمس الأول فعاليات مهرجانات قرى الإمارات في منطقتي مصفوت بإمارة عجمان وقدفع بإمارة الفجيرة التي نظمها مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة.

وشهدت المهرجانات إقبالاً كبيراً من الزوار الذين استمتعوا بالبرامج والفعاليات المتنوعة التي سلطت الضوء على التراث الثقافي والتنوع الاجتماعي وأسهمت في تنشيط الاقتصاد المحلي وتعزيز الجذب السياحي للمناطق الريفية في الدولة.

وجاء تنظيم مهرجاني «نسمات مصفوت» و«بين نخيل قدفع» تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بهدف المحافظة على الموروث الثقافي والبيئي وتعزيز الهوية الوطنية الراسخة بالتوازي مع دعم مسارات التنمية المستدامة لا سيما الاقتصادية والسياحية في مختلف المناطق الريفية بما يعزز جودة الحياة ويحقق الاستقرار الاجتماعي لسكان هذه المناطق.