"دبي الخيرية" تستكمل جاهزيتها لإطلاق حملتها الرمضانية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت جمعية دبي الخيرية، اكتمال استعداداتها التشغيلية والميدانية لإطلاق حملتها الرمضانية السنوية "يدوم الخير" لعام /1447هـ - 2026م/ وذلك في إطار رسالتها الإنسانية الرامية إلى تعزيز قيم التكافل الاجتماعي.

وقال أحمد السويدي، المدير التنفيذي للجمعية، إن الحملة الرمضانية تشتمل على حزمة من المشاريع النوعية الرئيسة هي إفطار صائم و"كوبون الخير" لتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر المتعففة في شهر رمضان وكفالة اليتيم وزكاة الفطر وزكاة المال، إضافة إلى تنفيذ مشاريع ومبادرات خيرية مستدامة تلبي احتياجات المستفيدين الإنسانية والاجتماعية والرمضانية المتنوعة مثل تشييد المساجد، وبناء دور الأيتام وكفالتهم، وتمديد شبكات المياه وحفر الآبار في الدول التي تعاني من الجفاف، وبناء مراكز تحفيظ القرآن الكريم، وتعزيز المشاريع التعليمية، ودعم مشاريع الأسر المنتجة، وبناء المستوصفات والرعاية الصحية للمرضى ،وبناء مساكن للفقراء، وغير ذلك من المشاريع الإنسانية والتنموية.

وأضاف أن "دبي الخيرية" تهدف هذا العام إلى تجاوز الأرقام التقليدية وإحداث أثر ملموس في حياة الأسر المتعففة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل فئات أكثر تنوعا داخل الدولة وخارجها.

 

