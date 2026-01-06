اخبار الخليج / اخبار الإمارات

"الوطني للأرصاد": أجواء غائمة جزئياً مع فرصة لسقوط أمطار غداً

0 نشر
0 تبليغ

"الوطني للأرصاد": أجواء غائمة جزئياً مع فرصة لسقوط أمطار غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحياناً، مع فرصة لسقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، ورطب ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

وأوضح المركز أن حالة البحر في الخليج العربي فسيكون خفيف إلى متوسط الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 15:25والمد الثاني عند الساعة 05:25، والجزرالأول عند الساعة 09:18 والجزر الثاني عند الساعة 22:18.

أما بحر عمان، فيكون خفيف الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:06 والمد الثاني عند الساعة 01:03، والجزر الأول عند الساعة 18:23 والجزر الثاني عند الساعة 07:26.

الكلمات الدلائليه
آية عبد الرحمن

آية عبد الرحمن

كاتبة محتوى في موقع الخليج 365، أهوى الكتابة في كافة المجالات الإخبارية المصرية والعربية والتريندات وغيرها، أسعى لتقديم المعلومات بشفافية تامة لتصل بوضوح إلى الباحثين عنها

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا