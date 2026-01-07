"الوزاري للتنمية" برئاسة منصور بن زايد يستعرض مستجدات تنفيذ البرامج والمشاريع الحكومية

ابوظبي - سيف اليزيد - ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عُقِد في قصر الوطن بأبوظبي، وجرى خلاله استعراض نتائج تنفيذ البرامج والمشاريع الحكومية، ومناقشة المبادرات والتشريعات المعروضة على المجلس.

وتضمنت أجندة الاجتماع مناقشة المبادرات المقترحة من قبل الوزارات والجهات الاتحادية في مختلف القطاعات التنموية، شملت: التعليم، والرعاية الصحية، والقطاع السياحي، والحفاظ على التراث الثقافي للدولة، وغيرها من المجالات.

وفي الشؤون الحكومية، استعرض المجلس الوزاري مستجدات سير العمل في السياسات الاتحادية المتعلقة بالإسكان الحكومي، والمالية العامة، كما وافق على إصدار قرارات مجلس الوزراء بشأن خدمات الموارد البشرية والتوطين، والسلع الاستهلاكية، والمنظومة الضريبية، وعدد من قطاعات الأعمال الأخرى.