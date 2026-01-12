اخبار الخليج / اخبار الإمارات

ذياب بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة عقد قران عبدالله فهد الصباح

ابوظبي - سيف اليزيد - حضر سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأُسر الشهداء، حفل الاستقبال الذي أقامه معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة عقد قران نجله الشيخ عبدالله فهد يوسف سعود الصباح إلى كريمة السيد حسام فوزي الخرافي.

وأعرب سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد عن خالص التهاني للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أُسرية هانئة وسعيدة.

ورافق سموّه خلال الحفل سعادة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، نائب وزير دولة، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة وكبار المسؤولين من دولة العربية المتحدة.

حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيم اليوم في ديوان الشيخ عبدالعزيز سعود الصباح وإخوانه في منطقة السالمية في دولة الكويت، عددٌ من كبار المسؤولين وأقارب العروسين، وجمعٌ من المدعوّين.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

