الطقس المتوقع في الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وانخفاض في درجات الحرارة ، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً خاصة على البحر مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق المكشوفة.

الرياح : جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س.

الخليج العربي: متوسط إلى مضطرب الموج، يصبح شديد الاضطراب أحياناً ليلاً.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:45 الجزرالأول عند الساعة 18:22.

بحر عمان: متوسط الموج، يضطرب ليلاً .

فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 21:16 والمد الثاني عند الساعة 07:16.

الجزر الأول عند الساعة 13:41والجزرالثاني عند الساعة 02:49.