افتتاح ملتقى «توب نوتش أبوظبي» التعليمي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

افتتح الشيخ أحمد عبد الرحمن المعلا، اليوم، فعاليات «ملتقى توب نوتش أبوظبي 4»، تحت شعار «معا لمستقبل واعد» الذي يقام تحت رعاية الشيخ حمدان بن خليفة بن حمدان آل نهيان، ويستمر يومين. ينظم الملتقى بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية مصر العربية وقطاع الشؤون الثقافية والبعثات ومبادرة «ادرس في مصر»، مركز توب نوتش للخدمات التعليمية والقبول الجامعي، ويجمع تحت مظلته نخبة من الجامعات الإماراتية، والمصرية، والدولية.

حضر الافتتاح عصام عاشور سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة، ووفد مصري رفيع المستوى ضم الدكتور أحمد عبد الغني، رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، رئيس وفد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية، والدكتور صالح هاشم، رئيس جامعة عين شمس الأسبق، ورئيس لجنة قطاع الدراسات اللغوية في المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور رامي ماهر نائب رئيس جامعة عين شمس، بجانب عدد من مسؤولي الجامعات المشاركة.

يوفر الملتقى منصة لطلاب الصفوف من العاشر إلى الثاني عشر، لتعريفهم بما تقدمه الجامعات المشاركة من برامج أكاديمية ومنح دراسية، وإرشاد أكاديمي ومساعدتهم في اختيار التخصص والجامعة المناسبة لقدراتهم وطموحاتهم.

يشارك في الملتقى عدد من جامعات الدولة منها الجامعة الأميركية في رأس الخيمة، وجامعة السوربون أبوظبي وجامعة نيويوك أبوظبي والجامعة الأميركية في الشارقة، وجامعة رأس الخيمة الطبية وجامعة عجمان.

ومن الجانب المصري، تشارك للمرة الأولى جامعة عين شمس وجامعة عين شمس الأهلية، إضافة إلى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة المستقبل، والجامعة الأوروبية في مصر، والجامعة البريطانية في مصر، وجامعة مصر الدولية، جامعة هاردفوشير وجامعة الجلالة فيما يشارك مركز apply uni للمساعدة في التقديم في أكثر من 60جامعة ماليزية.

وشهدت فعاليات اليوم الأول من الملتقى ثلاث جلسات حوارية بعنوان «مسارات المستقبل والتخصصات الاستراتيجية» و«قطاع الصحة والمسارات الصحية الحديثة» و«الإرشاد الأكاديمي والمسارات الدولية»، كما تم تكريم الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المشاركة، وشركاء الحدث.

وتشهد فعاليات اليوم الثاني ثلاث جلسات حوارية بعنوان «الإرشاد المتقدم وتحليل شخصية الطالب» و«التخصصات الصحية الحديثة/ المهارات المستقبلية الصحية»، و«المسارات الدولية/التخصصات الحديثة والهجينة».

ويشارك في الملتقى عدد كبير من الطلاب المتطوعين الذين ساهموا في نجاحه من خلال تنظيمهم المميز وروحهم الإيجابية، مما يعكس التزام الشباب بالمشاركة في مختلف الأحداث والفعاليات.