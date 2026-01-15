نهيان بن مبارك يستقبل أعضاء لجنة التعاون العلمي والتكنولوجي التابعة لـ«التعاون الإسلامي»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، في مجلسه بأبوظبي، صباح أمس، أعضاء لجنة التعاون العلمي والتكنولوجي التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي «كومستيك»، برئاسة المستشارة سيما أ. خان، حيث يشارك أعضاء اللجنة في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.

جرى، خلال اللقاء، استعراض آفاق التعاون الدولي في مجالات التعليم، والبحث والتطوير، والابتكار، وريادة الأعمال، ضمن نقاش شامل يولي اهتماماً خاصاً بالقضايا المرتبطة بالمناخ والبيئة، وبأهمية تبني نماذج تنموية مستدامة تتمحور حول الإنسان وتستجيب لأولويات المجتمعات واحتياجاتها المتغيرة. كما تناول اللقاء سبل توحيد الجهود بين المؤسسات الدولية والإقليمية، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة، بما يسهم في بناء شراكات فاعلة قادرة على تطوير حلول عملية ومبتكرة للتحديات المشتركة.

ويعكس اللقاء توجهاً عاماً يقوم على الانفتاح والحوار البناء، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، ودعم المبادرات التي توازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وترسخ قيم التسامح والتعايش والسلام. كما يبرز أهمية توفير منصات جامعة لتبادل الأفكار والرؤى، وتهيئة بيئة داعمة للشراكات الدولية التي تسهم في ابتكار حلول مستدامة للتحديات العالمية، لا سيما في مجالات الاستدامة، والاقتصاد الأخضر، وتمكين الابتكار وريادة الأعمال باعتبارها أدوات محورية لصناعة المستقبل.

وتعد لجنة التعاون العلمي والتكنولوجي «كومستيك» إحدى الهيئات المتخصصة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وتعمل على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ودعم البحث العلمي وبناء القدرات، وتشجيع الشراكات بين المؤسسات الأكاديمية ومراكز الأبحاث والقطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ومعالجة التحديات المشتركة، وتطوير حلول علمية وتقنية تخدم المجتمعات على المستويين الإقليمي والدولي.

ضم الوفد كلاً من إدواردو بيدروسا، المدير التنفيذي لمنظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC)، ورومينا خورشيد عالم، منسقة شؤون التغير المناخي لدى رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، وأنطونيو باسيليو، مدير مجلس الأعمال الاستشاري لمنظمة APEC، وسيرغي كانافسكي، الأمين التنفيذي لمجلس أعمال منظمة شنغهاي للتعاون، وتشو ييبينغ، المؤسس والمدير لمكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، وإريك سولهايم، وكيل الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، إلى جانب ويليام وانغ، كبير ممثلي الاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال في الشرق الأوسط وأفريقيا، والدكتور محمد بشير الخروبي، المستشار الأول للشرق الأوسط وأفريقيا لدى الاتحاد ذاته، وكريستيان فلايفهولم، رئيس معهد المستثمرين السياديين، وأمبر صن، مديرة الأعمال في الاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال، وتحريم كنوال، السكرتير الثاني في سفارة جمهورية باكستان الإسلامية.

وأعرب أعضاء اللجنة عن تقديرهم لحفاوة الاستقبال، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات التي تسهم في تعزيز الحوار الدولي، وتوسيع مجالات التعاون المشترك، وبناء شراكات فاعلة تدعم الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات البيئية والاقتصادية بروح من المسؤولية المشتركة.