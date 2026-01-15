اخبار الخليج / اخبار الإمارات

طحنون بن زايد يلتقي وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون الاقتصادية

0 نشر
0 تبليغ

طحنون بن زايد يلتقي وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون الاقتصادية

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، بجاكوب هيلبرغ، وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون الاقتصادية.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «التقيت بجاكوب هيلبرغ، وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون الاقتصادية، حيث ناقشنا أبعاد الشراكة الاستراتيجية بين دولة العربية المتحدة والولايات المتحدة، وما تتيحه من فرص واعدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والاستثمار».
وأضاف سموه: «كما تبادلنا وجهات النظر حول الدور المهم للطاقة والابتكار في دعم النمو المستدام، وتطرّقنا إلى مبادرة Pax Silica في إطار الاهتمام المشترك بتعزيز مرونة سلاسل الإمداد للتقنيات المتقدمة، ودعم التكامل بين قطاعي الطاقة والابتكار في المرحلة المقبلة».

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا