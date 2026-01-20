اخبار الخليج / اخبار الإمارات

رئيس الدولة يقبل دعوة الولايات المتحدة للانضمام إلى مجلس السلام

0 نشر
0 تبليغ

رئيس الدولة يقبل دعوة الولايات المتحدة للانضمام إلى مجلس السلام

ابوظبي - سيف اليزيد - قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الدعوة الموجهة من الولايات المتحدة للانضمام إلى مجلس السلام، في ضوء ما أعلن عنه سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية.
وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد أن قرار دولة ، يعكس أهمية المضي قدماً في التنفيذ الكامل لخطة السلام التي طرحها فخامة الرئيس دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، والتي تضم عشرين نقطة، نظراً لدورها المحوري في صون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
كما جدد سموه التأكيد على ثقة دولة الإمارات بقيادة فخامة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتزامه الراسخ بإحلال السلام على الصعيد العالمي، وهو ما تجسّد في رعايته للاتفاقيات الإبراهيمية التاريخية.
وجدد سموه تأكيد جاهزية دولة الإمارات للإسهام بفاعلية في تحقيق أهداف مجلس السلام، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون، وترسيخ الاستقرار، وتحقيق الازدهار للجميع.

الكلمات الدلائليه
آية عبد الرحمن

آية عبد الرحمن

كاتبة محتوى في موقع الخليج 365، أهوى الكتابة في كافة المجالات الإخبارية المصرية والعربية والتريندات وغيرها، أسعى لتقديم المعلومات بشفافية تامة لتصل بوضوح إلى الباحثين عنها

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا