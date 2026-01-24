ورش متخصصة تربط التعليم المدرسي بالتجربة العملية وسوق العمل

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (أبوظبي)

تضع وزارة التربية والتعليم، الثقافة المالية وريادة الأعمال في صميم التجربة التعليمية لطلبة المدارس الحكومية، عبر سلسلة من ورش العمل المتخصصة ستطلقها على مدار عام 2026، في توجه يربط التعليم المدرسي بالتجربة العملية وسوق العمل، ويعزز جاهزية الطلبة لفهم أسس العمل الحر وبناء المشاريع منذ مراحل مبكرة.

ويستفيد من هذه الورش بحسب الدليل الإرشادي للبرنامج، جميع طلبة المدارس الحكومية في الدولة، ضمن النسخة المحدّثة من برنامج «التاجر الصغير»، الذي يستهدف أكثر من 100 ألف طالب وطالبة على مستوى الدولة، بوصفه مساراً تعليمياً تطبيقياً يتيح للطلبة تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.

ويعمل البرنامج على احتضان أكثر من 2000 فكرة ومشروع طلابي، وصولاً إلى اختيار 100 مشروع للمشاركة في المعرض الوطني للتاجر الصغير، و10 مشاريع رائدة لعرضها أمام مستثمرين ورواد أعمال، بهدف توفير فرص دعم حقيقية وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في البيئة المدرسية.

ويأتي البرنامج، الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم، ضمن رؤية وطنية تهدف إلى دمج ثقافة ريادة الأعمال في المنظومة التعليمية والمجتمعية، وبناء جيل من الطلبة القادرين على تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع واقعية ومستدامة، بما ينسجم مع توجهات الدولة في ترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.

وتشمل مجالات المشاركة في البرنامج عدداً من القطاعات التي تعكس تنوّع الاقتصاد الإبداعي والقطاعات المستقبلية، من بينها التعليم (الوسائل والأدوات والألعاب التعليمية)، والبيئة والاستدامة (إعادة التدوير والطاقة المتجددة)، التقنية والابتكار (تكنولوجيا المعلومات، والتطبيقات الذكية، والبرمجة)، التراث والثقافة والفنون (الملابس والإكسسوارات، والتطريز، والرسم والتصوير، والحفر على الخشب، والرسم على المرايا والزجاج، والمنتجات التراثية).

وبحسب الدليل، تمر مشاركة الطلبة بعدة مراحل تبدأ بالتسجيل وفق الفئات العمرية، وتشمل طلبة الصف الأول حتى الصف الثاني عشر، مع اشتراط تقديم فيديو تعريفي قصير عن المشروع لا تتجاوز مدته 90 ثانية، يوضح فكرة المشروع، والمنتج أو الخدمة، والجمهور المستهدف، والتكلفة، وقنوات البيع.

ويركّز «التاجر الصغير» على إكساب الطلبة مهارات عملية متكاملة، تشمل الثقافة المالية ومفهوم الادخار، وإدارة الوقت والموارد، والتعامل مع العملاء، ومهارات البيع والتسويق، إضافة إلى التفكير الإبداعي، وبناء نموذج العمل التجاري، والإقناع، والعمل الجماعي، واتخاذ القرار، وحل المشكلات.

ومن المقرر تنظيم المعرض الوطني للتاجر الصغير خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير 2026، لتتويج أفضل 10 مشاريع، على أن يُنظم في 7 أبريل 2026 لقاء خاص لعرض هذه المشاريع أمام المستثمرين ورواد الأعمال.

محظورات

حدّدت وزارة التربية والتعليم ثلاثة محظورات رئيسة على المشاريع المشاركة، تشمل المشاريع المرتبطة ببيع وشراء الحيوانات، أو المشاريع المتعلقة بالمواد الغذائية والأدوية، إضافة إلى الأنشطة التي تنطوي على مخاطر صحية أو بيئية، في إطار الحرص على سلامة الطلبة وضمان الطابع التعليمي للمبادرة.