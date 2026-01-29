فعاليات استثنائية في أبوظبي.. فبراير المقبل

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

تشهد العاصمة أبوظبي جدول فعاليات نابض بالحياة في شهر فبراير المقبل، من خلال برنامج حافل بالأنشطة المتنوعة، الثقافية والرياضة والترفيهية، طوال الشهر، والتي تمكّن الزوّار من الاستمتاع بمختلف التجارب الممتدة من العروض العائلية، والمهرجانات الغامرة، إلى الأحداث الرياضية وفنون الطهي العالمية، ضمن الأجواء الشتوية الرائعة.

تعود بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة من 31 يناير إلى 7 فبراير إلى المركز الدولي للتنس في مدينة زايد الرياضية، لتقدّم 8 أيام من المنافسات النسائية للتنس العالمي.

ويجري تنظيم البطولة المصنّفة ضمن فئة WTA 500، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وهي جزء من جولة Hologic WTA، وتشهد منافسة بين أبرز اللاعبات العالميات في فئتي الفردي والزوجي، في أجواء مليئة بالحماسة. في الأول فبراير، يمكن للصغار مرافقة «بيبا بيغ» وشقيقها جورج وأصدقائهما، مع عرض «بيبا بيغ» الترفيهي الذي يستضيفه «الاتحاد أرينا» في جزيرة ياس. ويأخذ هذا العرض التفاعلي الحيّ الأطفال في رحلة مرحة بين حديقة الحيوانات والشاطئ، تتخللها أغاني محببة والشخصيات الملوّنة والديكورات الزاهية، ليشكّل بداية مثالية للعائلات ومليئة بالبهجة لشهر فبراير.يترقب عشّاق الموسيقى أمسية فنية استثنائية على مسرح «سبيس42 أرينا» مع استقبال شهر فبراير، حيث تلتقي الفنانة إليسا، مع الفنان والملحن مروان خوري في حفل يجمع بين الأداء العاطفي والكلمات الشاعرية. ويتضمن الحفل باقة من أشهر الأعمال والأغاني العاطفية، في مزيج متناغم بين أداء إليسا الرومانسي وأسلوب خوري الراقي في الغناء. تستضيف أبوظبي النسخة الخامسة من فعالية أفضل 50 مطعماً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوم 3 فبراير، مسلّطة الضوء على مشهد الطهي في المنطقة. ولا تقتصر الفعالية على حفل توزيع الجوائز فحسب، بل تمتد على مدار أسبوع كامل من الأنشطة التي تجمع الطهاة وعشّاق الطعام وخبراء الصناعة، من بينها جلسات حوارية حول أفضل 50 مطعماً، وفعالية نكهات أفضل 50 مطعماً، وجلسات خاصة حصرية. ويحوّل مهرجان «كيان للعافية» الذي يقام من 6 إلى 8 فبراير، أبوظبي إلى وجهة مثالية للعقل والجسد والروح. وعلى مدار 3 أيام، يمكن للزوّار الاستمتاع بجلسات حوارية ملهمة، وتجارب للتأمل والعلاج، وأنشطة للحركة وللاستشفاء، إلى جانب الموسيقى الحيّة والفعاليات الروحانية. كما يمكن للعائلات استكشاف منطقة الأطفال التفاعلية Kids' Hideout، فيما يسلّط سوق الشعور بالسعادة Feel Good، ومركز طول العمر Longevity Hub، الضوء على أساليب الحياة الواعية وأحدث ما تشير إليه مفاهيم العافية المتقدمة.وتعود ليالي السعديات في فبراير المقبل في نسختها الثالثة، لتقدم سلسلة مميزة من الحفلات الموسيقية في الهواء الطلق في جزيرة السعديات، والتي تُعد الوجهة المفضلة لدى الكثيرين في أبوظبي. وفي أجواء شارع جاك شيراك الخلابة، يضم الموسم مجموعة من النجوم تشمل ماريا كاري في 7 فبراير، وأسطورة الروك براين آدامز في 11 فبراير كجزء من جولته Roll With The Punches، وجون ماير في 15 فبراير في أول ظهور له بأبوظبي، ليقدموا مزيجاً لا يُنسى من الأغاني التي تصدرت القوائم العالمية، إلى جانب الأغاني الكلاسيكية الشهيرة، وسحر الأداء الحيّ تحت السماء المرصعة بالنجوم. تُقام دورة ألعاب الماسترز المفتوحة أبوظبي 2026 من 6 إلى 15 فبراير، وتستقطب أكثر من 25 ألف رياضي من مختلف أنحاء العالم إلى العاصمة. تُقام المنافسات بشكل رئيس في مدينة زايد الرياضية، وتشمل 37 رياضة، من ألعاب القوى والتنس إلى الرجبي والبولينج. تواصل الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة موسمها الافتتاحي في فبراير المقبل بعرضين مميزين. ففي 7 فبراير، يمكن للجمهور الاستمتاع ببرنامج مخصّص لأعمال فيفالدي، يليه عرض للموسيقى الروسية الكلاسيكية في 14 فبراير، ليمنح عشاق الموسيقى فرصة الاستمتاع بمقطوعات موسيقية خالدة تُعزف مباشرةً على مسارح أبوظبي. من 11 إلى 15 فبراير، تتحوّل منارة السعديات إلى وجهة نابضة بالحياة لعشّاق الأنمي مع عودة فعالية أنيمينيا لمدة 5 أيام من الإبداع والترفيه. وتتضمن الفعالية مناطق للألعاب، وورش عمل، وعروضاً حيّة، ومتاجر لمنتجات الأنمي. كما يمكن للزوار المشاركة في مسابقات الأزياء التنكرية للشخصيات الكرتونية، سواء بشكل فردي أو جماعي، ما يجعلها محطة ممتعة للأصدقاء والعائلات. يمكن لعشاق الفن استكشاف معرض «بيكاسو، تصوُّر الشكل» في «متحف اللوفر أبوظبي»، وهو معرض يتناول شغف بابلو بيكاسو الدائم بتجسيد الشكل الإنساني. ويستمر المعرض من 21 يناير إلى 31 مايو المقبل، مقدمًا نظرة معمقة على تطور أسلوب الفنان ومسيرته الإبداعية من خلال مجموعة مختارة من أعماله.