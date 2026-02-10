رئيس الدولة يستقبل محمد بن راشد

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، اليوم في قصر البحر، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».. بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

وتبادل سموهما، خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر، التحية مع الحضور والأحاديث الأخوية الودية.

كما تناول اللقاء عدداً من القضايا والموضوعات التي تهم شؤون الوطن والمستهدفات الوطنية التي تضع الإنسان على قمة أولويات التنمية وركيزة أساسية لاستدامتها بجانب تعزيز مؤشرات تنافسية الدولة ومكانتها العالمية، وذلك انطلاقا من رؤية طموحة تجاه بناء مستقبل أكثر نماء وتقدماً واستدامةً للأجيال المقبلة.

حضر مجلس قصر البحر، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين والضيوف.