اخبار الخليج / اخبار الإمارات

حمدان بن محمد: إلى أمّي.. في يوم ميلادك نحتفل بسيرةٍ ومسيرةٍ من العطاء والجود

0 نشر
0 تبليغ

حمدان بن محمد: إلى أمّي.. في يوم ميلادك نحتفل بسيرةٍ ومسيرةٍ من العطاء والجود

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أنه في يوم ميلاد سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم لا نحتفل بعامٍ جديد من العمر، بل نحتفل بسيرةٍ ومسيرةٍ من العطاء والجود.


وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «إلى أمّي.. هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، في يوم ميلادك لا نحتفل بعامٍ جديد من العمر، بل نحتفل بسيرةٍ ومسيرةٍ من العطاء والجود.. منكِ تعلّمنا أن الخير باقٍ، وأن الرحمة بركة، وأن الإحسان أثرٌ يبقى في الناس.. حفظكِ الله وأدامكِ رمزاً للخير والمحبة».

 

— Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed)
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا