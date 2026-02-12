اخبار الخليج / اخبار الإمارات

عمار بن حميد والشيوخ يحضرون أفراح القاسمي والمهيري

0 نشر
0 تبليغ

  • عمار بن حميد والشيوخ يحضرون أفراح القاسمي والمهيري 1/3
  • عمار بن حميد والشيوخ يحضرون أفراح القاسمي والمهيري 2/3
  • عمار بن حميد والشيوخ يحضرون أفراح القاسمي والمهيري 3/3

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام) 

حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ فيصل بن صقر محمد القاسمي، في أبوظبي، بمناسبة زفاف نجله الشيخ عبدالعزيز، على كريمة معالي يوسف بن عمير يوسف المهيري.

وهنأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة زوجية سعيدة مكللة بالاستقرار والتوفيق والمودة. 

كما حضر حفل الاستقبال، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو ‏حاكم عجمان، والشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين بعجمان، والشيخ عبدالله بن أحمد بن حميد النعيمي، وباركوا للعروسين وذويهما، متمنيين لهما حياة زوجية سعيدة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا