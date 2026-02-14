نهيان بن مبارك: ألمانيا شريك استراتيجي للإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، في مجلسه بأبوظبي، وفداً من أعضاء البرلمان الاتحادي الألماني «البوندستاغ»، برئاسة ألكسندر رضوان، عضو لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الشؤون الأوروبية في البرلمان الألماني، وذلك بحضور معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وعدد من أعضاء المجلس، في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز قنوات التواصل والتشاور بين الجانبين.

وضم الوفد البرلماني كلاً من: لاميا قدّور «حزب الخضر/تحالف 90»، وماريكه هيرماير «حزب اليسار»، ولوكاس كريغر «الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي»، والدكتور ماكسيميليان كراه «حزب البديل من أجل ألمانيا».

وفي مستهل اللقاء، رحّب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بالوفد الزائر، مؤكداً أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية تمثل نموذجاً للتعاون القائم على المصالح المشتركة والرؤية المستقبلية المتقاربة، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي تضع تعزيز الشراكات الدولية وترسيخ الحضور الإماراتي الفاعل على الساحة العالمية ضمن أولوياتها الاستراتيجية.

وتناول اللقاء سبل دعم مسارات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، مع التركيز على أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات التشريعية في ترسيخ أطر التعاون السياسي والاقتصادي، وتعزيز التفاهم المتبادل، وتبادل الخبرات البرلمانية بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي ودعم الاستقرار الدولي.

كما جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التطورات الإقليمية والدولية، وأهمية تكثيف الحوار والتنسيق إزاء القضايا ذات البعد العالمي، في ظل التحديات التي يشهدها العالم على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وأكّد معاليه أن دولة الإمارات تنظر إلى ألمانيا كشريك استراتيجي مهم في أوروبا، مشيراً إلى ما تشهده العلاقات بين البلدين من تقدم ملحوظ في مجالات متعددة، بما يعكس الإرادة المشتركة لدى قيادتي البلدين للدفع بالتعاون نحو آفاق أوسع وأكثر استدامة.

وأعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم لحفاوة الاستقبال، مشيدين بالمكانة التي حققتها دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي، ومؤكدين تطلعهم إلى تعزيز العلاقات البرلمانية وتوسيع مجالات العمل المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص دولة الإمارات على تعزيز حضورها البرلماني والدبلوماسي، وترسيخ علاقاتها مع مختلف دول العالم، بما يعزز الاستقرار والتفاهم ويدعم جهود التنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي.