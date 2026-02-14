اخبار الخليج / اخبار الإمارات

رئيس الدولة يطمئن خلال اتصال هاتفي على صحة فهد اليوسف

ابوظبي - سيف اليزيد - أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» اليوم اتصالاً هاتفياً بمعالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الكويت الشقيقة اطمأن خلاله على صحته إثر العارض الصحي الذي ألم به، سائلاً المولى عز وجل له دوام الصحة والعافية.
من جانبه أعرب الشيخ فهد يوسف سعود الصباح عن شكره وتقديره لسموه لما أبداه من مشاعر أخوية صادقة داعياً الله تعالى أن يديم على سموه الصحة والعافية وعلى دولة تقدمها وازدهارها مؤكداً متانة الأواصر الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين.

