نيابة عن رئيس الدولة.. شخبوط بن نهيان يشارك في الاجتماع السنوي الرابع للمجلس العالمي للتجديد السياسي

ابوظبي - سيف اليزيد - نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في الاجتماع السنوي الرابع للمجلس العالمي للتجديد السياسي (GCPR)، والذي عقد في كيب تاون، بجمهورية جنوب أفريقيا، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين وصناع القرار والخبراء من مختلف دول العالم.
وأكد معاليه حرص دولة على دعم الجهود الدولية الرامية إلى تجديد العمل السياسي، وتعزيز مبادئ الحوار والتعددية، وبناء الشراكات، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار ودفع مسارات التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.
يتضمن جدول الأعمال جلسات حوارية رفيعة المستوى، إضافة إلى مناقشات متخصصة حول أبرز التحديات السياسية الراهنة، وسبل تطوير آليات العمل المشترك، بما يواكب المتغيرات الدولية، ويعزز من قدرة المجتمع الدولي على الاستجابة الفاعلة للقضايا ذات الأولوية.

