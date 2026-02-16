129 موقعاً جهّزتها «خيرية الشارقة» لإفطار الصائمين

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

في إطار استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، أعلنت جمعية الشارقة الخيرية انتهاءها من تجهيز مواقع الإفطار في 129 موقعاً وخيمة رمضانية موزعة في مختلف مناطق إمارة الشارقة، حيث تهدف الجمعية إلى توزيع 900 ألف وجبة إفطار صائم على مدار الشهر الكريم، في إطار حملة «إفطار صائم»، التي تستهدف دعم الأسر المحتاجة والفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

وقال محمد راشد بن بيات، نائب رئيس مجلس الإدارة، إن الجمعية قامت بتنسيق كامل مع المطابخ المخولة لتوفير الوجبات الغذائية في مواقع وخيم الإفطار، حيث تم اختيار هذه المطابخ بعناية فائقة، بحيث تراعي أعلى معايير السلامة الصحية في تجهيز الوجبات، وذلك لضمان صحة وسلامة المستفيدين، كما تم اعتماد أدوات وحاويات متخصّصة لنقل الوجبات إلى مواقع الإفطار، لضمان الحفاظ على جودتها وسلامتها أثناء عملية النقل والتوزيع.

وأضاف: الجمعية خصّصت 129 موقعاً وخيمة رمضانية في مختلف مناطق الإمارة، مع التركيز على المواقع ذات الكثافة السكانية العالية، خاصة تلك التي تضم أعداداً كبيرة من العمال والأسر المتعفّفة، حيث تم توفير هذه الوجبات في مناطق تجمعاتهم، لضمان تلبية احتياجاتهم خلال الشهر الفضيل، مؤكداً أن الجمعية قد وضعت خطة شاملة لتوزيع الوجبات في الأماكن المستهدفة، مع ضمان وصولها إلى المستفيدين في الوقت المحدد وبأفضل السبل، مشيراً إلى أن عملية التنسيق مع المطابخ تتضمن متابعة مستمرة لضمان تقديم وجبات صحية ولذيذة في كافة مواقع الإفطار.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الشارقة الخيرية، أن الجمعية تواصل العمل على مدار الساعة لتأمين نجاح هذه الحملة الضخمة، التي تمثّل جزءاً من جهود الجمعية المستمرة في تعزيز روح التكافل الاجتماعي، وأشار إلى أن هذه الحملة تعكس القيم الإنسانية النبيلة التي تسعى الجمعية إلى نشرها، وخاصة في شهر رمضان المبارك، بما يسهم في تحسين الحياة اليومية للمحتاجين، متوجّهاً بالشكر والتقدير لجميع المشاركين والداعمين لهذا المشروع، مؤكداً أن التعاون المجتمعي هو العامل الأساسي في نجاح مثل هذه المبادرات الإنسانية.