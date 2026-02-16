شرطة أبوظبي تكرم شركاءها الاستراتيجيين

ابوظبي - سيف اليزيد - كرمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، شركاءها الاستراتيجيين، ضمن فعاليات ملتقى الشركاء لعام 2025، الذي نظمه قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي، بحضور مديري القطاعات وكبار الضباط والشركاء الاستراتيجيين، وذلك في إطار حرصها على تعزيز الشراكات الاستراتيجية وترسيخ التكامل المؤسسي مع مختلف الجهات.

وأكد اللواء عمران أحمد المزروعي مدير قطاع الموارد البشرية، أهمية الملتقى الذي يأتي انعقاده تجسيدًا لنهج القيادة العامة لشرطة أبوظبي في توطيد أواصر التعاون مع شركائها، وتعزيز قنوات التواصل الفعّال، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الشرطي والأمني، ودعم مسيرة التميز المؤسسي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة.

وأثنى على كل ما يقدمه الشركاء من دعم لا منته للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، كما حث على أهمية خلق فرص مستقبلية رائدة لتعزيز التعاون، بما يواكب توجهات القيادة الرشيدة نحو الريادة والابتكار والاستدامة.

واستعرض الملتقى أبرز إنجازات شرطة أبوظبي خلال عام 2025 وجهودها المستمرة في استدامة الأمن والأمان باستخدام أحدث تقنياتها التطويرية بما يعزز جودة الخدمات ويرتقي بمستوى الأداء المؤسسي.