شرطة رأس الخيمة تستكمل خططها لاستقبال شهر رمضان

ابوظبي - سيف اليزيد - استكملت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة خطتها الأمنية لاستقبال شهر رمضان المُبارك.

ركزت الخطة على رفع الجاهزية الميدانية، وتكثيف الدوريات الأمنية والمرورية لتأمين أماكن العبادة والأسواق، وتنظيم الحركة المرورية خاصة خلال ساعات الذروة، ومكافحة الظواهر السلبية مؤكدةً ضبط كل من تسوّل له نفسه محاولة التسوّل أو الكسب غير المشروع.

تشمل الخطة إطلاق حملات وبرامج توعوية أمنية أخرى لتوعية الجمهور، سعيا نحو تعزيز جودة الحياة الأمنية في المجتمع من خلال إسعاد أفراد المجتمع عبر تقديم أجود الخدمات الشرطية والأمنية والتصدّي للظواهر والسلوكيات غير الإيجابية، خلال الشهر الفضيل، تحقيقًا لاستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز جودة الحياة الأمنية وإسعاد المجتمع وصولًا للتنمية والاستدامة.

وأوضحت شرطة رأس الخيمة أن غرفة العمليات المركزية والفِرق الميدانية على أهبة الاستعداد على مدار الساعة؛ لتلقي الاستفسارات والاستجابة الفورية لخدمة أفراد المجتمع خلال الشهر الفضيل، عن طريق الاتصال برقم الطوارئ (999) للحالات الطارئة القصوى، أو الرقم (901) للاستفسارات وطلب تقديم الخدمات؛ لضمان أجواء رمضانية آمنة ومستقرة.

من جانبها، تطلق إدارة الإعلام والعلاقات العامة -عبر منصاتها وقنواتها الإعلامية، خلال الشهر الفضيل- العديد من البرامج التوعوية الثقافية والأمنية، من خلال تغطية فعاليات المجالس المجتمعية الرمضانية في الأحياء السكنية تحت مظلة وزارة الداخلية، فضلاً عن تغطية منافسات بطولة الشرطة الرمضانية.

وتعمل الإدارة بالتعاون مع أفرع المرور والدوريات بمراكز الشرطة الشاملة على نشر التوعية المرورية بين مستخدمي الطرق والسائقين في مناطق الاختصاص، وتوعية السائقين بعدم القيادة بسرعة للحاق بوقت الإفطار بهدف الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.

ودعت شرطة رأس الخيمة جميع أفراد المجتمع إلى تجنب التعامل مع الألعاب النارية والاستمتاع بأجواء الشهر الفضيل دون تعكير صفو الأجواء الإيمانية، متمنية الأمن والسلامة للجميع.