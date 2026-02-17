اخبار الخليج / اخبار الإمارات

حمدان بن محمد يشهد فعاليات «مخيم دبي 2026»

ابوظبي - سيف اليزيد - شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم «مخيم دبي 2026».
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «شَهِدتُ اليوم (مخيم دبي 2026)، الملتقى الاستراتيجي السنوي الذي يجمع قيادات دبي لبحث أولويات المرحلة المقبلة ووجّهنا كافة الجهات الحكومية بمضاعفة الجهود وتسريع العمل، لتحقيق إنجازات تضاهي ما تم تحقيقه خلال العقود الماضية».
وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «بتوجيهات محمد بن راشد، هدفنا أن نكون الأفضل في العالم والأسرع في الإنجاز، والأكفأ في تقديم الخدمات... مشاريعنا مستمرة، ومبادراتنا متجددة، وطموحاتنا أكبر. نجاحنا لا يقاس بالأرقام فقط… بل بثقة الناس بنا، وبثقة العالم بدبي… هذه الثقة هي رأس مالنا الحقيقي، ومسؤوليتنا أن نحافظ عليها. ويبقى رهاننا الأول والأخير… أبناء دبي وفرق عملها. دبي لا تسابق أحداً… دبي تسابق نفسها».

