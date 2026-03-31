الجهات المختصة في دبي: الانتهاء من التعامل مع حادث سقوط شظايا وفق أعلى معايير السلامة

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي،على منصة "إكس" أن الجهات المختصة تؤكد أن الإصابات البسيطة الناتجة عن سقوط شظايا على عدد من المنازل في جنوبي دبي شملت شخصين من الجنسية الهندية، وشخصاً من الجنسية البنغلاديشية، وشخصاً من الجنسية السيريلانكية.

وأكدت أنه تم الانتهاء من التعامل مع الحادث وفق أعلى معايير السلامة. كما تؤكد الجهات أهمية الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة.













تؤكد الجهات المختصة أن الإصابات البسيطة الناتجة عن سقوط شظايا على عدد من المنازل في جنوبي دبي شملت شخصين من الجنسية الهندية، وشخصاً من الجنسية البنغلاديشية، وشخصاً من الجنسية السيريلانكية، حيث تم الانتهاء من التعامل مع الحادث وفق أعلى معايير السلامة. كما تؤكد الجهات أهمية الحصول… — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 31, 2026

