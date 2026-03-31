الجهات المختصة في دبي: الانتهاء من التعامل مع حادث سقوط شظايا وفق أعلى معايير السلامة

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي،على منصة "إكس" أن الجهات المختصة تؤكد أن الإصابات البسيطة الناتجة عن سقوط شظايا على عدد من المنازل في جنوبي دبي شملت شخصين من الجنسية الهندية، وشخصاً من الجنسية البنغلاديشية، وشخصاً من الجنسية السيريلانكية.
وأكدت أنه تم الانتهاء من التعامل مع الحادث وفق أعلى معايير السلامة. كما تؤكد الجهات أهمية الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة.
 
 
 
 
 
 

— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice)
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

