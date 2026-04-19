"شرطة أبوظبي" تحث على الالتزام بإشارة "قف" الخاصة بالحافلات المدرسية

ابوظبي - سيف اليزيد - حثت شرطة أبوظبي سائقي المركبات على ضرورة الالتزام بالوقوف الكامل عند فتح ذراع (قف) الجانبية للحافلات المدرسية في كلا الاتجاهين، بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار، وذلك لضمان عبور الطلبة بسلامة وأمان.



وأوضحت شرطة أبوظبي عبر فيديو توعوي في حسابها الرسمي بمنصة "إكس" أنه سيتم تطبيق مخالفة قدرها 1000 درهم ، و 10 نقاط مرورية، في حالة عدم توقف السائقين، عند مشاهدة إشارة "قف"، الخاصة بحافلات نقل طلبة المدارس.

— شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ)