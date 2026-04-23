منصور بن زايد لمحمد بن راشد: نعدكم بتقديم نموذج رائد في التحول الحكومي

ابوظبي - سيف اليزيد - تعهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بتقديم نموذج رائد في التحول الحكومي.

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، مخاطبا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله «سيدي @hhshkmohd هذا التوجه يجسد رؤيتكم الاستباقية في تمكين الكوادر الحكومية وصناعة المستقبل».

وأضاف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان «ونمضي في تنفيذه انسجاماً مع رؤية صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، ونعدكم بتقديم نموذج رائد في التحول الحكومي، يقوده أبناء الوطن، وتدعمه أحدث التقنيات، ليصنع فرقاً حقيقياً في حياة المجتمع».

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أعلن، في اجتماع مجلس الوزراء، أن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان سيشرف على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله في هذا التحول الحكومي المهم، والمتمثل في المنظومة الجديدة لحكومة الإمارات والتي تهدف لتحويل 50% من قطاعات وخدمات وعمليات الحكومة لتطبق نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة Agentic Ai خلال عامين.

— منصور بن زايد (@HHmansour) April 23, 2026

