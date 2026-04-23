رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس بيلاروسيا سلمها المبعوث الخاص

ابوظبي - سيف اليزيد - تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية من فخامة ألكسندر لوكاشينكو، رئيس جمهورية بيلاروسيا، تتصل بالعلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، معالي فيكتور لوكاشينكو، المبعوث الخاص للرئيس البيلاروسي، الذي نقل إلى سموه تحيات الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، وتمنياته لدولة بدوام التقدم والازدهار، كما حمَّله سموه تحياته إلى الرئيس البيلاروسي، وتمنياته لبلده وشعبه بمزيد من النماء والتطور.

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

رشا محمد

