طقس صحو وانخفاض درجات الحرارة غدا

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، مع انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة خاصة على المناطق الساحلية، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً خاصة على البحر.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط يضطرب أحياناً بعد الظهر. ويحدث المد الأول عند الساعة 18:33 والمد الثاني عند الساعة 04:00، والجزر الأول عند الساعة 11:12 والجزر الثاني عند الساعة 21:44. في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:15 والمد الثاني عند الساعة 01:07، والجزر الأول عند الساعة 20:27 والجزر الثاني عند الساعة 08:19.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 28 75 20

دبي 40 29 60 20

الشارقة 40 26 65 20

عجمان 38 28 80 25

أم القيوين 40 22 70 20

رأس الخيمة 41 23 55 20

الفجيرة 43 32 85 10

العـين 41 28 70 15

ليوا 44 24 90 10

الرويس 40 26 90 15

السلع 41 26 80 20

دلـمـا 38 26 90 15

طنب الكبرى / الصغرى 37 26 85 20

أبو موسى 37 26 85 20.